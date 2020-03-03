закрыть
3 марта 2020, вторник, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Леонид Судаленко: Белорусскими блогерами и активистами стоит гордиться

  • 3.03.2020, 13:15
Леонид Судаленко: Белорусскими блогерами и активистами стоит гордиться
ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Правозащитник рассказал о тех, кто каждый день борется за независимость нашей страны.

Беларусь — страна парадоксов. Очень часто те, кто выступает за независимость страны, кто отстаивает правду, борется за права права и свободы других или снимает и показывает видео о реальной жизни, попадают в категорию преследуемых со стороны государства граждан. При этом в ход идут как денежные штрафы, так и административные аресты.

Правозащитник и правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко поделился в видеоблоге «Гомельской весны» своим мнением о том, почему такие нелогичные действия властей возможны и что с этим можно сделать.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип