Леонид Судаленко: Белорусскими блогерами и активистами стоит гордиться 3.03.2020, 13:15

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Правозащитник рассказал о тех, кто каждый день борется за независимость нашей страны.

Беларусь — страна парадоксов. Очень часто те, кто выступает за независимость страны, кто отстаивает правду, борется за права права и свободы других или снимает и показывает видео о реальной жизни, попадают в категорию преследуемых со стороны государства граждан. При этом в ход идут как денежные штрафы, так и административные аресты.

Правозащитник и правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко поделился в видеоблоге «Гомельской весны» своим мнением о том, почему такие нелогичные действия властей возможны и что с этим можно сделать.