Украина будет выдавать «золотые визы» в обмен на инвестиции 4 3.03.2020, 13:27

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Для некоторых иностранцев упростят процедуру получения украинского гражданства.

Кабинет министров вводит упрощенную систему получения гражданства для иностранных граждан, которые инвестировали в Украину не менее 100 000 у.е. Об этом сообщает депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко с заседания правительства 3 марта, сообщает liga.net.

Согласно фото постановления, опубликованному депутатом, упростить получение украинского гражданства также предлагается для высококвалифицированных специалистов, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Нацбанк оценил чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году в $2,5 млрд, что на $100 млн больше, чем в 2018 году.

Президент Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировал новую программу для инвесторов - инвестняня. Он ожидает, что Украину накроет «лавина инвестиций».