Ученые раскрыли секрет «таблички из Назарета» 3.03.2020, 13:34

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Имеет ли она отношение к Иисусу Христу?

«Табличка из Назарета» — мраморная плита размером тридцать семь на шестьдесят сантиметров, на которой по‑гречески высечен текст, запрещающий тревожить места захоронений, в частности — извлекать покойных из их могил, пишет «Популярная механика».

Происхождение таблички неясно. Считается, что в 1878 году ее приобрел бывший хранитель Лувра Вильгельм Френер. Он купил ее в Париже у неизвестного торговца древностями и хранил в своей частной коллекции до самой смерти. После таковой табличка попала в Парижскую национальную библиотеку, где внимание хранителей привлек бумажный ярлычок, извещавший, что предмет привезен из Назарета.

Табличка очень быстро обрела популярность среди религиозных людей и к концу XX века серьезно рассматривалась как свидетельство жизни и смерти Христа. Предполагалось, что текст на ней был выдержкой из указа, приписываемого императору Клавдию (правил в 41−54 гг. н.э.), который был реакцией на воскрешение Христа и, соответственно, исчезновение его тела. По версии, приписываемой иудейским первосвященникам, оно было подстроено учениками Христа, укравшими труп. Будто бы император Рима узнал об этой истории, бывшей на другом конце тогдашнего мира, и повелел больше не извлекать покойников из их гробов. Это мнение бытует по сию пору, встретить его можно на сайтах соответствующей ориентации.

Проверить эту версию методами современной науки попыталась команда ученых из Университета Оклахомы. Им удалось получить крохотный кусочек мрамора с обратной стороны таблички и провести изотопный анализ.

Выяснилось, что мрамор был добыт на острове Кос в юго-восточной части Эгейского моря. Его последующее попадание на Ближний Восток теоретически не исключено, но крайне маловероятно — в ту эпоху камень редко возили далеко, разве что речь шла о чем-то совершенно эксклюзивном.

Кроме того, основываясь на времени действия каменоломен на Косе, ученые полагают, что этот кусок мрамора был добыт не позднее середины I века до н.э., т. е. примерно за век до предполагаемого распятия Христа.