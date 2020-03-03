Насколько далеко можно уехать на электрокаре в белорусских реалиях? 1 3.03.2020, 13:47

1,485

Журналисты расставили точки над «і».

Буквально на днях появилась информация о том, что к концу 2020 года в Беларуси могут отменить ставку таможенной пошлины на электрокары, пишет abw.by.

Одни обрадуются этой новости, другие скажут, что электромобиль непригоден для нормального использования в нашей стране - только по Минску можно кое-как перемещаться на "электричках". Проверим?

Регионы и думы

Давайте разбираться. Сначала - со столицей, чтобы больше к ней не возвращаться. В Минске все очевидно: "зарядок" вполне достаточно, многие из них находятся возле торговых и бизнес-центров, а также в местах притяжения, таких как вокзал, Национальная библиотека, музеи. Благодаря такому выгодному расположению можно оставить электромобиль заряжаться и пойти по своим делам.

Единственная проблема - большинство водителей на машинах с ДВС игнорирует знаки, которые указывают на то, что парковочное место предназначено для электрокаров. Из-за этого зарядить "электричку" не всегда получается - об этом мы писали во время большой встречи с владельцами столичных электромобилей. Но стоит помнить о наличии зарядных станций на многих АЗС "Белоруснефти".

Обратим внимание на 2 диаметрально противоположных по географическому положению города - Гродно и Могилев. Тут ситуация с "зарядками" далеко не так хороша: на весь Гродно - 16 зарядных станций, в Могилеве все еще хуже - 8. В теории с этим еще можно жить, но уровень удобства, к сожалению, стремится к нулю. Про районные города говорить и вовсе не приходится, в большинстве из них нет ни одной зарядной станции.

А на "дальняк"?

Теперь поговорим о том, что является чуть ли не главным аргументом в спорах об электромобилях: "На нем же на "дальняк" не уедешь, а мне и на дачу нужно, и с семьей на природе отдохнуть". Аргумент весомый, оспаривать его довольно сложно, но все не так плохо, если для вас актуально перемещение по главным автомагистралям страны.

Для лучшего понимания текущей ситуации предлагаем разобрать все на примерах популярных направлений: Минск - Москва, Минск - Варшава, Минск - Вильнюс и Минск - Киев.

Во всех случаях будем виртуально выезжать с полным "баком" из самого центра Минска, а поедем сразу на двух электрокарах: приемлемом по цене для белоруса Nissan Leaf 2014 года и очень дорогой и "дальнобойной" Tesla Model S P100D. Максимальная дальность хода у "японца" - 135 километров, у "американца", по некоторым данным, может достигать внушительных 630 километров. Правда, это в максимально спокойном темпе - тем не менее, возьмем самый оптимистичный расклад за ориентир.

Минск - Москва

Как было условлено, выезжаем из центра Минска с максимальным уровнем заряда. Протяженность маршрута - 720 километров, время в пути по навигатору - 8 часов.

Для Nissan все не очень прозаично: придется останавливаться примерно каждые 100 километров, потому что зарядные станции расположены на не очень удобном расстоянии, примерно каждые 40-50 километров. На преодоление всей дистанции Leaf придется заряжать целых 6 раз.

Для Tesla дела обстоят намного лучше - всего одна остановка для подзарядки прямо под Москвой. Что же по затраченному времени? Каждая зарядка Nissan будет длиться ориентировочно 30-40 минут. По этому показателю Tesla сильно позади - 5 часов, чтобы наполнить батарею до 100%.

А что с примерным временем, затраченным на поездку? На Nissan поездка займет порядка 11 часов 30 минут, из которых 3,5 часа уйдет на дозарядку. Tesla теоретически должна преодолеть маршрут за 13 часов, из которых 5 часов займет зарядка. Если не заряжать Tesla до максимума во время остановки, то время поездки можно сократить примерно до 10 часов.

Минск - Варшава

До Варшавы - 550 километров, время в пути по навигатору - 6,5 часа без учета проведенного на границе времени. И первая проблема для Nissan, связанная с "зарядками", ждет на части маршрута от Ивья до Гродно. Придется заряжаться в Ивье, спустя 40 километров дозаряжаться в Лиде, потому что после Лиды вплоть до Гродно нет ни одной зарядной станции. Получается очень неудобная логистика. На территории Польши никаких проблем с зарядными станциями не наблюдается, там они встречаются примерно каждые 30 километров, иногда чаще.

В итоге Leaf придется заряжать 4 раза, но если бы расположение зарядных станций на территории Беларуси было более логичным, количество остановок можно было бы сократить до трех. Tesla преодолеет путь без "дозаправки". А сколько же займет преодоление всего маршрута? Для Nissan - 8,5 часа, в том числе 2 часа "на проводе". Tesla теоретически проедет все одним махом за 6,5 часа.

Минск - Вильнюс

Столица Литвы находится от Минска в каких-то 190 километрах. Для Tesla такой пробег больше похож на разминку, а "малышу" Leaf придется останавливаться для дозарядки. Сделать это лучше всего в Ошмянах. Однако, судя по отзывам в интернете, зарядная станция в Ошмянах не работает уже несколько месяцев. Ближайшая после нее - в Вильнюсе, а до нее - возле деревни Шараи, что в 128 километрах от литовской столицы. Это делает путешествия для Nissan, мягко говоря, рискованным.

Что касается времени, то Tesla преодолеет маршрут за установленные навигатором 2 часа 30 минут (без учета времени на границе), Nissan - за 3 часа 10 минут, но это в теории. На деле совокупность некоторых факторов может сыграть злую шутку с детищем японского автопрома - ему, возможно, вовсе не удастся добраться своим ходом до Вильнюса.

Минск - Киев

До Киева - 570 километров, время в пути по навигатору - 7 часов без учета границы. На Tesla при размеренном движении преодоление маршрута должно пройти без дополнительных остановок для дозарядки. А вот сложности для Nissan начнутся уже под Минском. Ввиду того что запаса хода до Бобруйска не хватит, придется заряжать автомобиль спустя всего 45 километров пути, в Дукоре. Но на этом проблемы не заканчиваются: после Бобруйска ближайшая станция зарядки находится под Гомелем, в 140 километрах, а такое расстояние является фатальным для Leaf.

А если поехать по альтернативному маршруту Минск - Старые Дороги - Мозырь - Киев? Здесь тоже прогноз неутешительный. От Минска до Мозыря вдоль нашего маршрута ни одной станции для зарядки. Поэтому, к сожалению, путешествие в Киев из Минска на Nissan Leaf 2014 года невозможно.

Наш вердикт

Для Минска и других областных городов электрокары являются чуть ли не идеальным средством передвижения: бесплатные "зарядки" в большом количестве, отсутствие необходимости в прохождении регулярного ТО, как бонус - забота об экологии.

Для дальних путешествий электромобили бюджетного и среднего сегментов подходят с натяжкой. Приходится чуть ли не каждый час останавливаться на дозарядку, что увеличивает время в пути почти в полтора раза. К сожалению, все еще остаются маршруты, которые невозможно преодолеть на городских "электричках".

При этом дорогие электрокары, например Tesla, хорошо подходят для поездок "на дальняк", единственным их минусом является время полной зарядки 5 часов.