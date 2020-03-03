FAZ: Московские студенты и преподаватели организуют сопротивление 1 3.03.2020, 13:45

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Фото: picture alliance

Они понимают, что Путин ведет РФ к пропасти.

"Они не хотят, чтобы их страна оказалась в пропасти. Поэтому молодые российские студенты и преподаватели тренируются в солидарности и ищут новые возможности", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Кажется, что ответственность, лежащая на нем, воодушевляет звезду московского протестного движения. 21-летний Егор Жуков, изучающий политологию в московской Высшей школе экономики (ВШЭ) и получивший три года условно за призывы к экстремизму, спешил на следующее интервью, комы мы встретили его в университетской библиотеке, - повествует журналистка Керстин Хольм. - Жуков с улыбкой заявил, что до вынесения приговора был уверен в том, что его посадят, и практически ждал этого. Ведь тюрьма для молодого политика в России это чуть ли не обычное явление, а для него, сказал Жуков, она к тому же была проверкой на то, достоин ли он идеалов, которые он защищает".

"Традиционно либеральная ВШЭ, чьи студенты и преподаватели в прошлом году участвовали в протестах против фальсификации выборов в городскую думу и в последовавших судебных процессах, недавно ужесточила внутренний регламент в отношении критических высказываний. Чтобы защищать политические свободы, Жуков теперь участвует в учреждении студенческого профсоюза. Он поддерживает онлайн-журнал DOXA, который ведут студенты ВШЭ и который вступается за арестованных товарищей, из-за чего руководство университета лишило его статуса университетской организации".

"Жуков верит в радикальную свободу, капитализм и уменьшение роли государства, говорит он и объясняет это ситуацией в стране, где государственная власть проникает во все сферы жизни".

"В своей передаче на YouTube Жуков в споре с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, монархисткой и бывшим прокурором Крыма, хвалит "святых" сотрудников правозащитной организации "Мемориал", которые занимаются политзаключенными, собирают исторические свидетельства, но которых государство заваливает денежными штрафами, так как не все свои публикации они снабжают дискредитирующей пометкой "иностранный агент".

"Имеющиеся на сегодняшний момент 28 решений предусматривают штрафы в общей сложности на 86 тыс. евро, узнали мы в офисе "Мемориала", где в связи с этим уже разослали просьбы о пожертвованиях. Таким образом поступило много денег, сообщила руководительница образовательных проектов "Мемориала" Ирина Щербакова (...) Государственные репрессии мобилизуют гражданское общество, говорит юрист "Мемориала" Марина Агальцова, которая помогает задержанным на митингах подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. По ее словам, в Страсбург уже направлено сто жалоб, еще двести находятся в работе. (...) Она опасается, что конституционная реформа Путина приведет к тому, что российские суды получат возможность аннулировать решения Страсбурга. Ее страна движется к пропасти, говорит Агальцова, и этому нужно противостоять".

Именно молодое поколение, которое знает только Путина, воодушевляется диссидентским движением, отмечает исследовательница "Мемориала" Екатерина Мельникова. Многие, по ее словам, проводят пикеты в поддержку политзаключенных, причем не только в Москве, но и в регионах.

"Но и в ВШЭ меняется рабочая обстановка, отмечает профессор философии Виктор Горбатов. (...) С одной стороны, его отношения со студентами стали более близкими и солидарными, говорит Горбатов, в прошлом году участвовавший в демонстрации против ареста журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Однако руководство университета, по его словам, впервые дает некоторым преподавателям понять, что оно ими недовольно. Поэтому уже уволились несколько преподавателей гуманитарных наук. (...) По словам Горбатова, так ВШЭ дискредитирует саму себя".

"Среди научных сотрудников, покинувших ВШЭ, была и молодая философ и левая феминистка Элла Россман, изучающая гендерную историю СССР и Третьего рейха. Она потеряла веру в альма-матер, когда прошлой осенью руководство университета попросило извиниться профессора литературы Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык "клоачным", рассказала Россман. Однако она продолжает работать в образовательном проекте "Антиуниверситет", который она основала вместе с редакторами DOXA (...). "Антиуниверситет" посвящает себя активному, не иерархическому обучению и академической свободе, то есть тому, чего сегодня не хватает российским университетам (...)", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.