«Весенний щит»: как Турция разгромила российско-асадовские войска Юрий Бутусов

3.03.2020, 13:52

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Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Уроки операции в Идлибе.

Турецкая операция «Весенний щит» является наиболее впечатляющим примером успешного разгрома противника в ходе локальной войны, а условия войны во многом схожи с положением на Донбассе. Более того, как известно, в Украине закуплен комплект беспилотников «Байрактар» за $69 млн, но спустя год это подразделение еще не достигло боеготовности, и наши «Байрактары» не применяются в войне на Донбассе. Почему же турки успешно воюют, а украинцы боятся применять «Байрактары»? И как именно турки могут с малыми потерями господствовать в воздухе и громить противника?

В Украине была сильная критика закупок турецких беспилотников, прежде всего из-за их крайне высокой стоимости — шесть БПЛА с двумя станциями управления и 400 управляемых бомб и ракет. Главным аргументом была якобы неприменимость «Байрактаров» на Донбассе в результате наличия сильной российской ПВО, якобы «Байрактары» будут легко сбивать. Я изначально был сторонником закупки «Байрактаров», и события в Турции только еще раз подчеркивают то, что я повторял и повторяю постоянно — не существует неуязвимого и идеального оружия, войну выигрывают люди — их воля к победе и правильная тактика боевого применения, современное оружие позволяет применять новые методы боя, неожиданные для противника.

Итак, что мы видим на поле боя?

Сирийская провинция Идлиб находится на границе с Турцией, после направления в Сирию российской армии и усиления боевых действий, для контроля Идлиба турки ввели свою армию. В провинции турки создали свою лояльную власть. Их армия расположилась на большой территории — отдельные ротно-тактические группы взяли под контроль узлы коммуникаций.

Россия сейчас является главным союзником режима Асада, который контролирует часть территории страны. Но удержать власть Асада и вывести российские войска невозможно — режим сразу посыплется. Войска США удерживают нефтеносные районы Сирии, а без контроля Идлиба Асад не удержится в Дамаске.

Российское командование это понимает, они провели реформу асадовских сил, взяли на себя полностью разведку, управление, снабжение, авиационную поддержку, обеспечили подготовку, укомплектовали иранскими наемниками и начали наступательную операцию. Цель операции — через большие промежутки между турецкими опорными пунктами проникнуть в Идлиб и создать свои опорные пункты, при поддержке российско-асадовской авиации разгромить протурецкие силы, не вступая в бой с турецкой армией. Таким образом, турки были бы вынуждены вступать в переговоры по урегулированию в Идлибе с Путиным и Асадом, и Асад смог бы восстановить контроль и вернуть там свою администрацию. Первой ключевой целью наступления был город Серакиб и район вокруг него, через который идет одна из стратегических автомагистралей.

Но Эрдоган решил иначе. В ходе российско-асадовского наступления турки не стали молча смотреть на происходящее, турецкая армия ввела дополнительные силы в Идлиб. Асадовские войска, которые сближались с турецкими опорниками начали расстреливать. Турецкие военные в составе протурецких сил Идлиба стали нести потери в боях, российская авиация уничтожила два турецких танка М-60, а 27 февраля российские или асадовские самолеты атаковали колонну турецкой регулярной армии — погибли 33 солдата. Это стало спусковым крючком и оправданием дальнейших действий, началась операция «Весенний щит».

Турецкие беспилотники устроили беспрецедентный террор в воздухе. За несколько дней турки выложили десятки роликов о поражении боевой техники союзников Путина. Видно, что удары наносились даже по отдельным боевикам, по батареям артиллерии «РСЗО «Град», что потери достигают многих сотен убитыми и ранеными.

Наиболее впечатляет, как «Байрактар» уничтожает управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» стоимостью в $75−80 млн на мировом рынке. Хорошо заметно, что локатор радиолокационного обзора у «Панциря» работает, тем не менее, беспилотник остается незамеченным, и оператор без помех поражает цель бомбой, судя по мерцанию лампы в хвостовой части бомбы, это, скорее всего, MAML-L, 200 таких бомб закупила Украина для своих «Байрактаров».

Турция ведет по-настоящему бесконтактную войну, которой Россия и Асад ничего не могут противопоставить. Но почему? Ведь у России такие силы в Сирии, большое количество систем ПВО, почему тяжелые дроны беспрепятственно висят над Идлибом и остаются неуязвимыми? С начала операции есть достоверные сведения о поражении только одного турецкого беспилотника «Анса».

У нас есть свой успешный опыт применения за годы войны украинских тяжелых дронов, которые многократно проникали и проникают в глубину российской обороны. Например, в июле 2019-го в районе Майорово украинский разведывательный дрон обнаружил станцию радиоэлектронной разведки «Торн-МД» и станцию РЭБ «Житель» и скорректировал в режиме реального времени огонь украинской артиллерии — обе машины были уничтожены 20 снарядами. Даже крупные дроны могут иногда действовать в глубине российских боевых порядков, несмотря на сильную систему ПВО РФ на Донбассе, которая сбивает немало наших дронов.

Почему? Потому что обеспечить сплошное радиолокационное поле на малых высотах не может ни одна страна мира, эта задача не была выполнена даже во времена СССР. Без постоянного радиолокационного контроля невозможно обеспечить эффективное целеуказание для зенитно-ракетных систем и для средств РЭБ, возможности которых по самостоятельному поиску воздушных целей весьма ограничены.

Силами радиоэлектронной разведки, которые есть и в ВСУ и тем более — в Турции, легко пеленгуются все радиолокаторы, их характеристики, зона действия, данные уточняются в режиме реального времени со спутников, с помощью пеленгования средств связи. Поэтому вскрыть группировку ПВО, и найти уязвимые зоны можно всегда. Украинская разведка имеет исчерпывающую картину данных по всей российской группировке на Донбассе, что уж говорить о турках в Идлибе, технические возможности у которых на порядок больше.

Поэтому, на мой взгляд, тактика в операции «Весенний щит» была избрана следующая.

В ходе маневренных боевых действий значительная часть асадовских подразделений оказалась вообще без прикрытия ПВО, они плотно перемешались с турецкими боевыми порядками, так что бить их можно было безнаказанно. В такой маневренной войне «Байрактары» наиболее эффективны. Турецкие войска не осуществляют наземное наступление. Но они осуществляют разведку и поражают противника сосредоточенным огнем артиллерии и РСЗО со своих опорных пунктов, а цели в глубине, скрытые и маневрирующие, уничтожают отряды дронов. Это тактика, которая нужна и нам на Донбассе — для того, чтобы нанести противнику неприемлемые потери и деморализовать, не обязательно начинать наземное наступление.

Полагаю, что судя по масштабу применения беспилотников, подавление ПВО было одним из приоритетов операции «Весенний щит». На вооружении Турции есть также современные американские противорадиолокационные ракеты AGM-88HARM и современные средства постановки радиоэлектронных помех. Турки массированно применили 300 мм реактивные системы залпового огня «Касирга» — аналог нашей «Вільхи» и «Смерча». Дальность действия «Касирги» — до 100 км, одна батарея одним залпом может надежно накрыть любой радар, который будет запеленгован и (или) зафиксирован спутником. Турецкие САУ «Фиртина» бьют до 40 километров. То есть в этой зоне любые средства ПВО крайне уязвимы.

А после уничтожения радаров и системы связи, турки начали бить и по «Панцирям». А что удивительного? 21 января 2019-го года во время массированного израильского удара по Асаду и иранцам, и подавления помехами асадовской и российской системы наведения ПВО, ЗРПК «Панцирь С1» был уничтожен израильским дроном-камикадзе «Скай Страйкер». Дрон массой в 35 кг, со скоростью до 190 км/ч, конечно, является тихоходным и уязвимым, а «Панцирь» находился в полной боевой готовности, с включенным радаром, но не смог обнаружить дрон и отразить удар.

На данный момент ВС Турции заявили об уничтожении пяти асадовских ЗРК.

Судя по минимальным потерям и количеству дронов, которые наносят удары, радары ПВО асадовских и российских войск в Идлибе надежно подавлены. В таких условиях применять истребители с базы Хмеймим россияне тоже не могут — их собьют, поскольку турки надежно контролируют воздух.

Таким образом, успех турецких войск в операции «Весенний щит» заключается в комплексном применении разнородных сил и средств, в скорости действий, в точном определении правильной тактики, в эффективном обеспечении разведывательной информацией в реальном масштабе времени. Турецкий удар был настолько быстрым и масштабным, что Россия не успела на него среагировать. И только сейчас началась переброска сил и средств из РФ на базу Хмеймим — очевидно, для восполнения потерь.

К сожалению, имея в руках «Байрактары», имея в руках весьма эффективную разведывательную систему, украинское командование не пытается отработать современную тактику на Донбассе. Хотя воюя с врагом на своей земле, армия должна готовиться к бою и новым методам ведения войны. Зачем покупать оружие на войне, если вы боитесь его применить в бою? Почему гибнут бойцы на фронте, а дорогие машины, которые купили, чтобы не рисковать жизнями, продолжают стоять на земле, забытые командованием? Печальный факт — отсутствие боеготовности «Байрактаров» спустя год после закупки, показывает, что командование ВСУ плохо понимает значение этого нового вида оружия и новой тактики, которой он требует. А ведь никаких аналогов «Байрактара» на вооружении ВС РФ пока нет.

Следует отметить, что при инвестициях в строительство украинских ударных дронов и управляемого оружия для них, при вооружении войск ракетами «Вільха» и доработке проекта «Нептун», который имеет функции противорадиолокационной ракеты, ВСУ получит инструменты современной бесконтактной войны, которые весьма востребованы на Донбассе. Оккупанты не пойдут на мир, пока Украина не продемонстрирует силу, способную нанести врагу большие потери на Донбассе.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»