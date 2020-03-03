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Федынич об идеях Лукашенко по пенсиям: Это как плевать против ветра

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  • 3.03.2020, 13:56
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Федынич об идеях Лукашенко по пенсиям: Это как плевать против ветра
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Профсоюзный лидер оценил инициативу диктатора.

По словам Лукашенко, «пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила», пишет gazetaby.com.

– Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно – заявил Лукашенко, выступая съезде провластной Федерации профсоюзов.

Один из лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич оценил инициативу Лукашенко.

– Просто сказать о пенсионной «реформе» и об уравниловке – это значит ничего не сказать, – отметил он. – Пенсионная реформа в Беларуси уже давно перезрела. Причем, по разным аспектам.

Сегодня независимо от того, какие отчисления человек (предприятие за него) делал в Фонд социальной защиты население, какой у него был средний заработок… от этого размер пенсии совершенно не зависит. Пенсии усредняют – и свою реально заслуженные выплаты человек получить не может.

Большие пенсии получают депутаты, чиновники, которые у нас являются почему-то почетными пенсионерами, хотя непонятно, что они такого почетного сделали. А в основном люди получают мало: как мы знаем, сегодня минимальная трудовая пенсия – это 250 рублей. Просто обидно об этом говорить.

По мнению собеседника, так называемая пенсионная «реформа» в Беларуси фактически уже наступила, когда повысили задним числом страховой стаж:

– Перед тем, как что-то делать, нужно привести в соответствие со справедливостью нынешнюю пенсионную систему. Нужно вернуть страховой стаж людям, которые были в декретном отпуске, служили в армии, учились на дневном отделении в вузах, ухаживали за больными… Все они попали сегодня в пенсионную ловушку. В первую очередь, власть должна исправить эту ошибку.

А что касается возможной пенсионной «реформы», то в мире действительно есть социальная пенсия и есть накопительная пенсия, заметил Федынич. Но существует один нюанс.

– Сегодня в Беларуси вводить накопительную пенсию в тех условиях, в которых находится наша экономика, это тоже самое, что плевать против ветра. Где людям взять деньги? Сегодня у большинства не хватает денег от зарплаты до зарплаты.

Поэтому напрашивается вывод – нужно незамедлительно и поэтапно делать реформы в экономике: разбираться с госсектором, который сегодня неэффективен, с колхозами, в которые сумасшедшие деньги вливаются. Нужно сделать, чтобы нормально работала экономика. И только после этого можно начинать вводить накопительную пенсию, – считает один из лидеров независимого профсоюза.


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