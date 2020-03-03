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По всей Беларуси ограничили посещение больниц родными пациентов

  • 3.03.2020, 14:08
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По всей Беларуси ограничили посещение больниц родными пациентов
иллюстрационное фото

Как долго это продлится?

В редакцию портала tut.by пришло письмо от читательницы. В 10-й больнице Минска лежит ее бабушка с последней стадией рака.

— Человек не ходит, сам не может есть больничную еду, приносим все, измельчая в блендере, забота лежит на родственниках. Как теперь попасть в больницу, которую закрыли для посещения, непонятно, что делать родственникам лежачих больных, тоже неясно, — пишет она.

В Комитете по здравоохранения Мингорисполкома подтверждают, что в больницах Минска с 2 марта действительно ввели ограничение на посещения родственниками пациентов. Начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета Ирина Дрозд рассказывает, что вышел приказ об усилении мер по профилактике острых респираторных заболеваний в рамках эпидемиологического подъема.

— Это нужно, чтобы предотвратить перекрестное заражение, — объясняет специалист, для чего ввели такие ограничения. — Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, а у пациентов, которые лежат в больницах, ослаблен иммунитет, и они более склонны к поражению вирусными инфекциями.

Когда ограничение на посещения снимут, пока неясно. Это будет зависеть от уровня заболеваемости ОРЗ.

— К счастью, высокой заболеваемости гриппом в Минске два последние года не было, но до этого каждый год во время подъема заболеваемости ОРВИ, мы принимали такой приказ. Заболеваемость идет на спад — и приказ отменяется, — рассказывает она.

Если у пациента не тяжелое состояние, то он, по словам Ирины Дрозд, сможет спуститься в холл больницы и встретиться с родными.

Диана Протасевич, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 10-й городской клинической больницы, пояснила, что в клинике остается возможность что-то пациентам передать. Это можно сделать через стол справок в центральном холле больницы в любое время, кроме тихого часа, а он длится с 15.00 по 17.00.

— Также родственники могут обратиться к заведующему отделением, чтобы он выдал пропуск на посещение. Выдадут ли пропуск, зависит от состояния здоровья пациента. Если он нуждается в помощи, если это онкологическое заболевание, то родным разрешат посещать таких пациентов.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун объяснила, что из-за продолжающегося периода сезонного подъема острых респираторных инфекций посещение больных родственниками ограничено во всех учреждениях здравоохранения Беларуси.

В Минске обсудят возможность разместить в кожвендиспансере пациентов с подозрением на коронавирус

Также в редакцию tut.by пришло два обращения от читателей по поводу того, что из Минского кожно-венерологического диспансера собираются досрочно выписать пациентов, которые лежат в стационаре. Якобы там организуют дополнительные койки для меднаблюдения пациентов с подозрением на коронавирус.

— Пока никто ничего не организовывает, сегодня (3 марта) после обеда будет решаться вопрос, — пояснила начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.

Куда звонить тем, кто хочет провериться на COVID-19

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил TUT.BY начальник витебского облздрава Юрий Деркач.

Звонить можно по телефонам: в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334-34-68.


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