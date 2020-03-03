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В Испании электроэнергию будут получать при помощи апельсинов

  • 3.03.2020, 14:10
В Испании электроэнергию будут получать при помощи апельсинов

Городской совет Севильи одобрил пилотный проект.

В Севилье — столице испанской провинции Андалусии — городской совет одобрил пилотный проект по использованию апельсинов для более эффективного производства электроэнергии из органических отходов, сообщает euro-pulse.ru.

Из собранных на улицах города апельсинов будут выдавливать сок, который ускоряет процесс образования биогаза. Очищенный от мякоти и остатков кожуры сок отправится в резервуары, где производится биогаз. Этот биогаз и преобразовывается в электроэнергию. Мякоть и кожура тоже не пропадут – их будут компостировать и превращать в удобрение.

Андалусия лидирует в Европе по количеству апельсиновых деревьев; в Севилье их около 45 тысяч. Все это апельсины горьких сортов, из них часто делают джемы и варенья. Однако производители джемов их не используют, так как эти апельсины созревают в городе, где воздух не такой чистый, как в сельской местности.

В результате все апельсины оказываются на тротуарах и проезжих частях, и их просто выбрасывают. В прошлом году с улиц Севильи убрали 1,7 тонны апельсинов при том, что год был неурожайным из-за засухи.

Сейчас «апельсиновый» проект в пилотной фазе: технологию пробуют на одной из производящих биогаз станций. За один год пробного периода в дело пойдут 35 тонн апельсинов. Если эта технология окажется выгодной, апельсины начнут использовать и на других станциях.


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