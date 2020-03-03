Подковерные игры: что происходит в белорусской металлургии? 3 3.03.2020, 14:23

1,156

Торговый дом «БМЗ» в России бьет тревогу.

В редакцию Charter97.org обратились работники Торгового дома «БМЗ», который занимается продажами продукции жлобинского и могилевского металлургических заводов на территории России.

Они утверждают, что с белорусской стороны создавались условия, чтобы поставить на руководящую должность «своего человека»:

«Были созданы условия падения в яму Торгового дома исключительно для того, чтобы привести и поставить своего человека. Больше всего возмущает то, что письма, направленные в министерство промышленности, прокуратуру, МВД и КГБ, остались без реакции. Получается, что государственное предприятие «Белорусский металлургический завод» находится во власти частных рук. Мы — не первый эпизод в этой истории. Аналогичная ситуация произошла с Торговым домом «Балтия». Все прибирают к своим рукам».

В открытом письме ведомствам было отмечено, что Торговому дому начали поставлять меньший объем продукции, к тому же, по повышенным ценам. Именно по этой причине появилась большая задолженность. Работники Торгового дома «БМЗ» говорят, что это ситуация была создана специально для того, чтобы показать неэффективность прошлого руководства:

«Они специально не отгружали необходимый объем продукции. Есть такое понятие — точка безубыточности. Вот у нас она составляет 15 тысяч тонн арматуры. Когда на протяжении полугода отгружают почти 5 тысяч тонн, разумеется, предприятие начинает скатываться в убытки. У нас заявки есть о том, какую цифру мы запрашиваем и какую цифру нам предоставляют.

Политика Беларуси основывается на том, что вся продукция, которая поставляется в Россию, должна реализовываться через торговые дома. Они в этой ситуации получают прибыль в виде наценки от продажи товара и дивидендов. Но есть еще в России компания, которая называется «Кронос», через которую реализуются самые высоко ликвидные товары. В частности — металлокорд. Разумеется, в таком случае никаких дивидендов нет, только в виде откатов и взяток, которые идут в карманы. Эту ситуацию практически невозможно было поменять.

Спрос на российском рынке был, есть и будет, поскольку у БМЗ продукция, которую выпускают не все российские заводы, только избранные.

Допустим, в 2018 году нам поставляли из Беларуси 20 тысяч тонн в месяц продукции арматуры, в 2019 – по 4-6 тысяч тонн, при этом они продавали на экспорт либо продавали другим прямым контрагентам этот объем, который должен был быть предназначен нам. И цены у нас всегда выше, чем у тех сторонних, кому они отпускали.

Это делалось умышленно, чтобы убрать высокоэффективного генерального директора, кстати, который, если посмотреть в рейтинге генеральных директоров по Алтайскому краю (там перерегистрирована компания Торговый дом «БМЗ»), на пятом месте.А в рейтинге по России стоит на 69 месте».

По словам работников Торгового дома, такие действия идут непосредственно со стороны белорусских заводов, причем в момент, когда он сам еле-еле выживает:

«Для белорусских заводов были важны эти продажи, но тем не менее, они поступают таким образом. Со 2 марта сидит новый гендиректор. На совещании мы узнаем, что нам дают 16 тысяч тонн арматуры для реализации. Этот человек — Стречень Алексей — на предыдущем месте работы в «Белнефтехиме» наделал огромное количество долгов. Т.е. мы меняем высокоэффективного гендиректора на «нужного», того, который совершенно ничего не смыслит в продажах на территории России, металлопрокате, а также наделал долгов в предыдущей фирме.

Завод государственный, он же учредитель нашего Торгового дома, имеет 65% акций. Такие вещи нельзя допускать, чтобы в угоду каким-то определенным физическим лицам растаскивалось государственное добро и трактовалось так, как им удобно.

У нас полное отсутствие текучки кадров. 80% коллектива работает по десять лет. Сейчас есть хамское обращение с сотрудниками, уже точно понятно, кого просто уберут для того, чтобы можно было спокойно творить свои дела. Второй день на совещаниях у нас происходят увольнения», — подытожила работница Торгового дома.