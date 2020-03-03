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Навальный рассказал о блокировке счетов жены, детей и других родственников

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  • 3.03.2020, 14:27
Навальный рассказал о блокировке счетов жены, детей и других родственников

По словам российского оппозиционера, это указывает на уголовное дело против ФБК.

Семье оппозиционера Алексея Навального, заблокировали все банковские счета и карточки, сообщает «Настоящее время».

По словам Навального, заблокированы карточки его жены, детей и родителей заблокировали все банковские счета и карточки. На счетах указана задолженность в 75 миллионов рублей. Кроме того, были заблокированы банковские счета родственников директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

О блокировке своих счетов Навальный узнал в интернет-банке. По его словам, появление отрицательного баланса «безошибочно указывает на дело ФБК».

Уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального было возбуждено в августе 2019 года. По версии следствия, сотрудники фонда получили крупную сумму средств, которые были приобретены «преступным путем». Позднее счета организации, счета нескольких региональных штабов и личные счета некоторых сотрудников были заблокированы. О появлении многомиллионных минусовых сумм на счетах в эти дни сообщили многие оппозиционные активисты, в том числе не связанные непосредственно с ФБК.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что блокировка счетов оппозиционера и его семьи никак не относится к Кремлю, пишет ТАСС: «В Кремле не занимаются банковскими счетами граждан Российской Федерации, поэтому это не к нам вопрос», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение оппозиционера.


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