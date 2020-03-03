«Баста»: После первых новостей о коронавирусе Лукашенко сбежал от ответственности 3.03.2020, 14:47

Есть ли в стране необходимые запасы масок и медикаментов?

Чуть больше месяца назад в Китае началась эпидемия коронавируса. Всемирная организация здравоохранения тогда уже предупреждала о возможности пандемии. Нормальные страны начали готовиться к возможной угрозе - запасаться медпрепаратами, антисептиками, средствами защиты и продовольствием. Не у всех это полноценно получалось, но они, как минимум, сделали все возможное, пишет телеграмм-канал «Баста».

У нас все вышло как всегда наоборот. Диктатор, понимая что все, кто мог отказать ему в очередном займе, сделали это, и понадеялся на китайские деньги хотя бы в качестве благодарности.

Запасы медикаментов, масок - все то, что так необходимо Беларуси сейчас, отправили в далекий Пекин. На здоровье белорусов, как обычно, начхать, выживайте как хотите.

А что же Лукашенко? Сразу после первых новостях о заболевших он сбежал в Эмираты, подальше от зоны своей ответственности, от опасной заразы и своих косяков. Как всегда, в общем. По приезду будет обвинять народ в глупости, чиновников в тупости, а себя в гениальности. Сделает пару перестановок, найдет пару «стрелочников» и начнет придумывать нам новые проблемы, дабы набить свои карманы.