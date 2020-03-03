Сейм Литвы отменил все мероприятия из-за коронавируса 1 3.03.2020, 15:05

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Отмена продлится до конца апреля.

Парламент Литвы отменил все мероприятия на государственном уровне до 30 апреля из-за вспышки коронавируса, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. Отменяются все закрытые мероприятия в Сейме, а также мероприятия, посвященные 30-летию восстановления независимости Литвы, которое отмечается 11 марта.

Сейм также не будет планировать никаких новых мероприятий на обозначенный период. Кроме этого, Совет Сейма отменил все экскурсии, запланированные до 30 апреля.

Депутатам и работникам канцелярии Сейма рекомендовано отказаться от командировок. Канцелярии настоятельно рекомендовали по возможности организовать дистанционную работу сотрудников.

Литва объявила чрезвычайное положение на государственном уровне в связи с коронавирусом еще до того, как первый случай заболевания был зафиксирован в стране. Режим чрезвычайного положения позволяет упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, а также принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

Пока в Литве зафиксирован один случай коронавируса. Заразилась женщина, которая посетила конференцию в Вероне. Женщина вернулась в Литву рейсом «Верона-Каунас». Сейчас она изолирована в больнице города Шауляй и проходит симптоматическое лечение.

По данным ВОЗ на 2 марта, коронавирусом в мире заразились 88 948 человек, из них 80 174 случаев зафиксировано в Китае. За пределами Китая коронавирус диагностирован у 8774 человек в 64 странах. По одному случаю коронавируса подтверждено в Эстонии, Латвии и Литве.