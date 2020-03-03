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Дель Пьеро назвал Алейникова в числе лучших игроков

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  • 3.03.2020, 15:13
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Дель Пьеро назвал Алейникова в числе лучших игроков
Алессандро Дель Пьеро
Фото: Getty Images

Звезда «Ювентуса» назвал белорусского футболиста «историческим именем для клуба».

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал белорусского игрока Сергея Алейникова в числе лучших игроков туринского клуба, пишет sport24.ru.

– Два года назад вы говорили, что лучший игрок мира – Месси. Назовите трех лучших игроков из России.

– Алейников…

– Аленичев? – уточняет переводчик, и Алессандро задумывается.*

– Нет-нет, Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»?

– Смертин?

– Не-е-т.

– Жирков?

– Аршавин! А, он из «Арсенала», простите! – сказал Дель Пьеро.


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