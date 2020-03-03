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Ученые нашли загадочные предметы у древних мумий из Перу

  • 3.03.2020, 15:20
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Ученые нашли загадочные предметы у древних мумий из Перу

Эксперты использовали новую технологию.

Канадские ученые применили новую технологию для сканирования древних мумий, найденных на территории Перу. Для этого эксперты использовали мобильный комплекс для проведения рентгеновского сканирования, позволяющий изучать древние мумии непосредственно в полевых условиях, пишет lenta.ua.

Тестирование проводилось в Пачакамаке. На территории этого древнего города было обнаружено две сотни мумий. Ученым удалось сделать почти девятьсот снимков и провести три десятка компьютерных сканирований. Анализ показал, что далеко не все останки в свертках из ткани сохранились целиком. В некоторых мумиях были найдены необычные предметы.

Выяснилось, что в мумиях, датируемых 1100—1470 годами, были спрятаны украшения из морских раковин, а также таинственного вида камни. Кроме того, ученые обнаружили загадочные артефакты внутри свертков с мумиями — изогнутый диск, который получил название «тако».

Ученым так и не удалось установить, была ли мумификация намеренной, или она произошла из-за особенностей климата.


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