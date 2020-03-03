Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года 4 3.03.2020, 15:27

Ранее сообщалось, что она может пройти без зрителей.

Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть перенесены на конец года из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото, пишет «Униан» со ссылкой на Reuters.

Она подчеркнула, что контракт позволяет переносить игры в рамках 2020 года.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки», - сказала Хасимото.

При этом она добавила, что правительство Японии и Токио делают все возможное и рассчитывают, что Игры пройдут в намеченные сроки. Отменить проведение Олимпиады может только Международный олимпийский комитет.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее также стало известно, что Олимпиада-2020 может пройти без зрителей.