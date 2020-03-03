«Белнефтехим»: C крупными российскими поставщиками нефти не договорились 3 3.03.2020, 15:26

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Фото: ТАСС

Планы концерна пока не выполнены.

С крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает белорусская сторона, заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос БелТА.

"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем. Параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти", - сказал Андрей Рыбаков.