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Максим Винярский: Выбор за нами, то есть за белорусским народом

  • 3.03.2020, 15:32
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Максим Винярский: Выбор за нами, то есть за белорусским народом
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

«Лукавый» чует, что его время и так идет к концу.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

— И так, кровавый кремлевский карлик внес проект своих поправок в конституцию. Среди них есть несколько жизненно важных для его соседей, в том числе для нас. В частности запрет даже на переговоры о возможной отдаче территорий.

Второй интересный пункт - о преемственности империи зла - СССР и Российской федерации. В сумме не больше, не меньше чем красные флажки огораживающие зачумленную территорию, в которую можно зайти, но нельзя выйти. Кто-то скажет: расслабьтесь, это все лишь для Курил и для Крыма.

Нет, не верю. Слишком уж восточный сосед подсел на иглу оккупаций и аннексий. Мнит себя восстановителем империи. И потенциальный следующий ход - дожать наконец-то "картофельного фюрера". Снова словить волну экстаза от приращения. Сплотить своих манкуртов, связать новой "малой кровью" остальных. Замазать еще раз.

И сейчас выбор за нами, то есть за белорусским народом. На лукавого нечего надеяться, он ведь чует, что его время и так и так идет к концу.

Выбор прост: или мы сами возьмем власть и защитим страну - или он ее продаст. Третьего не дано.


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