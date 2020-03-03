Депутат Сейма Литвы: Строительство БелАЭС нужно прекратить 2 3.03.2020, 15:38

Арвидас Некрошюс

Арвидас Некрошюс призвал Евросоюз к солидарности в этом вопросе.

Депутат Сейма Литвы и член фракции «Союза зеленых и крестьян» Арвидас Некрошюс призвал прекратить строительство Островецкой АЭС, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Несмотря на то, что запуск первого реактора запланирован на 2020 год, строительство еще не поздно остановить», — заявил Некрошюс. Он обратил внимание на то, что строительство еще незакончено. «Всего запланировано четыре реактора, а значит, строительство еще не закончено. Нам нужна солидарность в деле обеспечения безопасности Литвы в будущем», — отметил депутат.

Литовский политик добавил, что Евросоюз допустил ряд ошибок в вопросе Островецкой АЭС: в частности, во время голосования в Европарламенте в 2015 году европейские политик осудили белорусский режим, но не высказали четкой позиции по строящейся АЭС.

«В то время крупные фракции Европарламента не видели проблемы Островецкой АЭС. Только сейчас, когда АЭС растет на глазах, начались какие-то действия. Я призываю не повторять ошибок и проявить солидарность в этом вопросе», — добавил Некрошюс. Депутат приветствовал первый съезд «Движения против Островецкой АЭС», который прошел в середине февраля, назвав его «серьезным шагом к безопасной Литве и Европе».

По словам политика, сейчас необходимо поддержать общий зеленый курс Евросоюза и проявить настойчивость в требовании прекратить строительство небезопасной АЭС.

В 2017 году Литва приняла закон, признающий Островецкую АЭС небезопасной и запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных станций. Сейчас Литва прилагает усилия, чтобы подобные правила были введены по всему ЕС.