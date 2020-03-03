Молдовские ветераны добились встречи с премьер-министром 3.03.2020, 15:49

Они заявили, что «битву выиграли, но война продолжается».

Молдовские ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье вечером 2 марта провели переговоры с премьер-министром Ионом Кику, после которых заявили со сцены на площади Великого национального собрания, что "первую битву мы выиграли, но война продолжается".

Об этом сообщает News Maker.

Протесты в Кишиневе, в частности ветеранов, продолжались весь день 2 марта. Утром ветераны окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери.

Одним из главных требований протестующих была отставка министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Они не раз подчеркивали, что он оскорбил их своими словами о приднестровском конфликте. Напомним, Чокой заявил, что благодаря российской армии удалось "остановить кровопролитие" в Приднестровье.

В ответ на это требование Кику заметил, что Чокой "сам примет решение". "Но я думаю, что его объяснение было достаточным, он сказал, что имел в виду миротворцев", - подчеркнул премьер. Ветераны все же призвали Чокоя в таком случае прийти и извиниться перед ними.

Во время встречи с комбатантами Кику пообещал, что медицинские полисы для ветеранов будут пожизненными. Он заявил, не может обещать "в десять раз увеличить помощь", потому что "у государства не так много денег".

3 марта на заседании Национального совета по проблемам ветеранов, которое созвал Кику, приняли решение о том, что в Молдове при правительстве появится структура, которая будет заниматься урегулированием проблем ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье.