Безбилетница напала на контролера в Барановичах

Безбилетница напала на контролера в Барановичах7
- 3.03.2020, 15:56
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Пассажирка схватила ревизора за волосы и ударила.
На одной из остановок Барановичей в рейсовый автобус зашли контролеры и стали проверять проездные документы, пишет naviny.by.
У 44-летней пассажирки билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф. В ответ та схватила контролера за волосы и несколько раз ударила рукой.
В отношении пассажирки возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.