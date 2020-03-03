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Безбилетница напала на контролера в Барановичах

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  • 3.03.2020, 15:56
  • 1,541
Безбилетница напала на контролера в Барановичах
иллюстрационное фото

Пассажирка схватила ревизора за волосы и ударила.

На одной из остановок Барановичей в рейсовый автобус зашли контролеры и стали проверять проездные документы, пишет naviny.by.

У 44-летней пассажирки билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф. В ответ та схватила контролера за волосы и несколько раз ударила рукой.

В отношении пассажирки возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.


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