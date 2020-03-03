Видеофакт: Турецкие военные сбивают очередной самолет Асада над Идлибом
- 3.03.2020, 16:02
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В сети появилось видео удара по сирийскому L-39.
Во время военной операции "Весенний щит", которую проводит турецкая армия в сирийской провинции Идлиб, был сбит сирийский военный самолет L-39.
Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.
"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В сети было опубликовано видео удара по военному самолету сирийских военно-воздушных сил, передает apostrophe.ua.
Как сообщал "Апостроф", ранее турецкие самолеты сбросили бомбы на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.