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Видеофакт: Турецкие военные сбивают очередной самолет Асада над Идлибом

  • 3.03.2020, 16:02
  • 1,675
Видеофакт: Турецкие военные сбивают очередной самолет Асада над Идлибом
Иллюстрационное фото

В сети появилось видео удара по сирийскому L-39.

Во время военной операции "Весенний щит", которую проводит турецкая армия в сирийской провинции Идлиб, был сбит сирийский военный самолет L-39.

Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

В сети было опубликовано видео удара по военному самолету сирийских военно-воздушных сил, передает apostrophe.ua.

Как сообщал "Апостроф", ранее турецкие самолеты сбросили бомбы на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.


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