Почему знаменитая пирамида Маслоу сегодня по-прежнему актуальна 1 3.03.2020, 16:12

Молодость — не помеха самоактуализации.

Разработанная в середине прошлого века теория самоактуализации до сих пор вызывает споры в научных кругах: Маслоу проанализировал достижения и особенности выдающихся исторических деятелей и своих современников, в результате чего пришел к выводу, что у самоактуализированных людей есть общие черты. Американский психолог Скотт Кауфман решил проверить, насколько идеи Маслоу соответствуют тому, как понимается развитие личности в наши дни, и выяснить, что представляет собой самоактуализированный человек сегодня, пишет журнал «Нож».

Абрахам Маслоу — американский психолог ХХ века, наиболее известный благодаря своей теории мотивации, основанной на модели иерархии потребностей, представленной в виде пирамиды. Фундамент пирамиды составляют физиологические потребности, такие как потребность в еде, питье, тепле и сне. Далее следуют потребность в безопасности, любви, самоуважении и признании. После того, как все эти потребности удовлетворены, мотивирующим фактором становится расположенное на вершине пирамиды стремление полностью раскрыть свой потенциал и воплотить в жизнь творческие замыслы.

Будучи одним из основателей гуманистической психологии, Маслоу верил, что путь к самотрансцендентности, а следовательно, и к сострадательному отношению ко всему человечеству, лежит через самоактуализацию — реализацию своих способностей и талантов и осознание своего истинного «я».

Скотт Барри Кауфман, психолог из Барнард-колледжа Колумбийского университета, считает, что пришло время возродить идеи Маслоу и связать их с современной психологической наукой. «Мы живем во времена обострившегося неравенства, возрастающего эгоизма, индивидуализма и стремления к власти», — написал он недавно в блоге на сайте Scientific American, комментируя свое последнее исследование.

Кауфман убежден, что возвращение к идее самоактуализации — это именно то, в чем нуждается современный мир.

Используя статистические методы, он разработал тест на определение уровня самоактуализации, а точнее — на обладание 10 качествами, свойственными самоактуализированным людям пройти его можно здесь).

Как составлен новый тест по пирамиде Маслоу

Сначала Кауфман провел онлайн-опрос, используя 17 качеств, которые, по мнению Маслоу, присущи самоактуализированным людям. Он пришел к выводу, что семь из них неуместны и не коррелируют с остальными, и сократил число основных качеств до 10.

Затем он скорректировал некоторые из оригинальных описаний и составил современный опросник из 30 утверждений — по три для каждой из 10 оставшихся черт:

сохраняющаяся свежесть восприятия;

принятие;

естественность;

самообладание;

целеустремленность;

эффективное восприятие реальности;

человеколюбие;

пиковые переживания;

моральная интуиция;

креативность.

Эмоционально стабильные экстраверты оказываются в выигрыше

Что же обнаружил Кауфман? Опросив 500 человек на сайте Amazon’s Mechanical Turk, он выявил, что существует взаимосвязь между показателями по каждой из 10 черт, однако каждая из них в отдельности также способствует самоактуализации, что подтверждает состоятельность теории.

Итоговые показатели респондентов также соотносились с их показателями по пяти главным чертам личности (у них был более высокий уровень экстраверсии, дружелюбия, эмоциональной устойчивости, открытости новому опыту и добросовестности) и с метачертой «стабильность», означающей способность игнорировать раздражители в процессе достижения цели.

Тот факт, что новый тест согласуется с проверенными и общепринятыми тестами на определение типа личности, еще раз доказывает его надежность.

Стремление к знаниям — показатель самоактуализации

Далее Кауфман обратился к современным теориям психологического благополучия (таким как теория самодетерминации), чтобы проверить, совпадают ли показатели респондентов по его шкале измерения самоактуализации с современными методами оценки.

Он обнаружил, что люди, обладающие большим количеством признаков самоактуализации, также имеют более высокие показатели по любознательности, удовлетворенности жизнью, принятию себя, личностному росту и автономии.

«Выявленные закономерности подтверждают утверждение Маслоу, что самоактуализированные личности более мотивированы перспективой развития и приобретения знаний, чем удовлетворением базовых потребностей», — пишет Кауфман.

Он считает невероятным тот факт, что новые эмпирические сведения подтверждают идеи Маслоу, поскольку тот сформулировал их, имея лишь скудные данные.

Следование своим целям — не эгоизм

Идеи Маслоу не раз подвергались критике, поскольку считалось, что стремление к самоактуализации приводит к эгоцентричной сосредоточенности на собственных целях и потребностях. Однако Маслоу всегда утверждал, что лишь через осознание своего истинного «я» можно преодолеть эго и выработать сострадательное отношение ко всему человечеству.

Еще одно исследование Кауфмана показало, что те, кто имеет высокие баллы по шкале самоактуализации, также имеют высокие показатели по чувству общности с другими людьми, но не по чувству независимости и интересу к информации, связанной с самим собой (двумя главными факторами в современном определении самотрансценденции, сформулированном психологом Дэвидом Йеденом из Пенсильванского университета).

По словам Кауфмана, эти результаты подтверждают «предположение Маслоу, что самоактуализированные личности обладают парадоксальной способностью испытывать чувство тождества с человечеством, сохраняя при этом сильное чувство собственного „я“».

Молодость — не помеха самоактуализации

Новые данные, однако, противоречат теории Маслоу в том, что касается демографических факторов, коррелирующих с признаками самоактуализации. Маслоу считал, что самоактуализация не свойственна молодым людям. Однако Кауфман обнаружил, что показатели по его новой шкале были равно распределены по выборке и не были связаны с такими факторами, как возраст, пол или уровень образования (тем не менее в личной переписке Кауфман сообщил, что новые данные — с тех пор тест прошли 3 тысячи человек — демонстрируют небольшую, но статистически значимую связь между старшим возрастом и большим количеством признаков самоактуализации).

В заключение Кауфман выразил надежду, что его новое исследование «поможет адаптировать систему мотивации Маслоу и классификацию основных черт личности, описанных основателями гуманистической психологии, к реалиям XXI века».

Новый тест несомненно возродит интерес к идеям Маслоу, однако для того, чтобы они помогли исцелить наш расколотый мир, признаки самоактуализации должны быть не постоянными чертами личности, а качествами, которые мы можем сознательно развивать.

Но Кауфман настроен оптимистично. «Я думаю, что данные признаки можно значительно развить, — говорит он. — Для начала стоит оценить свои показатели по этим характеристикам и определить свои слабые места. Используйте свои наиболее развитые качества, но не забывайте о том, что может препятствовать вашей самоактуализации… Идентифицируйте свои слабые места и старайтесь измениться. Я убежден, что если у вас есть сила воли, то всё возможно».