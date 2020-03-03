За 20 лет Путин больше обещал ветеранам, чем сделал 1 3.03.2020, 16:25

Говорят, о государстве судят по тому, как оно относится к старикам и детям.

РФ готовится широко отметить 75-летие Победы, оценив растущий вклад в нее В.В.Путина, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Копии бронепоездов заказаны РЖД еще в ноябре . Краска и «соляра» для «Армат» зарезервированы на складах. Фанера для Рейхстага по приказу Шойгу уже «распилена». Километры, закупленной в Китае георгиевской ленты, режутся на лоскуты. Пластиковые триумфальные арки а-ля Собянин отливаются в трафаретах. Парадная речь Главковерха (уже с поправками на обновленную Конституцию) уже заготовлена Кириенко в черновике.

Ну и «спасибо Деду за победу». Ветеранов награждают очередной юбилейной медалью «75 лет Победы». От суперпрофицитного бюджета им оторвали аж по 75 тыс. руб., и по 50 тыс. – труженикам тыла.

Правда, выплатят лишь в апреле-мае, порадовала вице-премьер Голикова. Поразительный цинизм, учитывая, что это очень пожилые, больные люди, у которых каждая неделя на счету.

За 20 лет Путин больше им обещал, чем сделал.

Читаем кремлевское РИА «Новости»: 96-летнему ветерану Оловянникову, живущему под Уфой в старом доме без воды и туалета, власти дали новую квартиру. О том, что старик даже не был включен в очередь, чиновники типа узнали из СМИ.

Но многие очередники ушли, не дождавшись жилья за все «тучные годы» правления Путина. Зато дворцы и многоэтажные квартиры его друзья и холуи исправно «получали». За счет фронтовиков в том числе.

Говорят, о государстве судят по тому, как оно относится к старикам и детям.

И как же расценить то, что принадлежащая государству компания РЖД потратит на вышеупомянутые потешные «бронепоезда» для «торжеств» 300 млн руб., — недоумевает публицист Илья Вайцман — а «239 млн для спасения ВСЕХ болеющих спинальной мышечной атрофией детей в России найти, по заверениям Минздрасоцразвития (того же самого государства), просто невозможно. А больные муковисцидозом дети умирают, а «импортозамещение» в онкологии оборачивается смертью». Согласны – это и есть «абсолютное зло».

Телеэфир забит призывами помощи больным детям. И нищие собирают им смс-ками по 100 руб. на операции. На каналах, получающих миллиарды из бюджета (из карманов тех же нищих) на пропаганду ненависти и ложь!

Сходящим с ума от безнаказанности и денег, эрнстам-добродеевым-симоньянам, не говоря о путиных-сечиных-миллерах, плевать на умирающих детей (как и ветеранов). На всех. Кроме своих. Соловьев справил детишкам ПМЖ в особняках Италии, часть детей пресс-Пескова живет в Париже, глава Совбеза Патрушев устроил сынульку министром ...

Вот такое путинское прочтение классического принципа справедливости «Каждому свое». Спасибо, хоть разрешают собирать нищим для нищих. А также валежник. У нас же не какой-нибудь Рейх. Там, просто бы в расход пустили. Нацисты античный принцип «переосмыслили» ещё «дальше», разместив над входом в Бухенвальд — Jedem das Seine.

Вот только немцы сделали выводы из истории. И поэтому их граждане, включая проигравших ветеранов, живут лучше и дольше наших. Они построили реальное социальное государство. А россияне насаживают портреты стариков на палки «Бессмертных полков», одевают малышей в полевую форму РККА и убивают фашистов в потешный боях.

Кремль превратил память о войне в оружие новой «гибридной войны». И Европа уже шарахается от всего этого, включая памятники и поминальные мероприятия. А путинцы лишь сильнее бьют себя в грудь, крича — «мы освободили Освенцим!» Почему США не вопят про Бухенвальд?

На днях исполнилось 100 лет со дня рождения актера Алексея Смирнова. Он был фронтовиком, но мало кто об этом знал. Как и многие прошедшие через ад, он об этом не говорил. Ордена надел лишь раз в 1970-м, на юбилей 9 мая.

Что бы он сказал, увидев эти пляски на костях? А ваши дедушка или бабушка? «Можем повторить» или «Никогда снова»?

Да, они победили «абсолютное зло». Но тогда почему сейчас мы в РФ оказались за той же вывеской?