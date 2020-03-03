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Андрей Шарендо: Проблему завода АКБ решит смена власти в Беларуси

  • 3.03.2020, 16:26
Андрей Шарендо: Проблему завода АКБ решит смена власти в Беларуси
Андрей Шарендо
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Тогда люди сами могут осуществлять общественный контроль.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал о том, как обезопасить страну от экологической катастрофы, сообщает пресс-служба «Европесйкой Беларуси»:

- Понятно одно, что государство дало некий срок руководству «АйПауэр», чтобы они подвели завод под какие-то минимальные экономические нормы. Понятно, что «АйПауэр» не имеет сейчас денег, чтобы даже купить фильтры. Компания сейчас пошла на то, что они подделали документы, подделали справки и подали на экологическую экспертизу. Мое мнение такое, что «АйПауэр» откупиться от государства, где-то взяв денег и запустит завод, либо государство заберет этот завод себе. Точно так же, как было с бизнесом Чижа. Если завод станет государственным – это будет еще хуже, потому, что никакого контроля не будет.

Проблему завода АКБ решит смена власти в Беларуси. Если сменится режим и страна перейдет на европейские экологические нормы, то все вопросы этих вредных производств отпадут сами по себе. Тогда люди сами могут осуществлять общественный контроль, тем более в Бресте уже есть такой опыт.


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