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23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом

  • 3.03.2020, 16:36
23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом

Вице-спикер иранского парламента призвал их на время остановить встречи с населением.

Вице-спикер парламента Ирана Абдуррыза Мысри сообщил о заражении 23 депутатов коронавирусом нового типа Сovid-19, сообщает aa.com.tr.

«Тесты на коронавирус 23 депутатов показали позитивный результат», - заявил Мысри.

По его словам, эти депутаты часто проводят встречи с населения, что может привести к распространению вируса.

Вице-спикер призвал депутатов приостановить встречи с гражданами для предотвращения распространения вируса.

Жертвами коронавируса нового типа в Иране стали 66 человек, инфицирован - 1501.


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