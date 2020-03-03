Минздрав рассказал, кому нужно делать анализы на коронавирус 3 3.03.2020, 16:49

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Также есть список пунктов, где можно сделать тест.

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало подробное разъяснение о том, кому и где нужно сдавать анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По всей стране открыты пункты забора биоматериала (мазка). Они есть:

на погранпунктах;

в инфекционных больницах (отделениях);

в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний).

Ниже редакция Office Life публикует полный список пунктов с адресами (информация предоставлена Минздравом).

Анализ на коронавирус нужно сдавать далеко не всем: при контактах 1-го уровня это обязательно

Министерство здравоохранения Беларуси пояснило, кто в первую очередь должен сдавать анализы на коронавирус.

Те, кто имел тесный контакт с пациентом, который точно заражен, обязательно изолируются и проходят лабораторное обследование. Это считается контактом первого уровня.

Контакты второго уровня — это когда вероятность заражения крайне низкая. Контакт был, он не длительный или не близкий. Они находятся под медицинским наблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

Если вы не знаете, был ли у вас контакт, неважно второго или первого уровня, то нужно обращаться к врачу по поводу возможного заражения коронавирусом, при вот каких условиях.

Первое. Появились симптомы респираторного заболевания: температура более 37,1 градуса, кашель и т.д.

Второе. Вы вернулись неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Обратиться к врачу надо в течение 14 дней после возвращения. Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

«С учетом имеющейся эпидемиологической обстановки, все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 — только при наличии показаний и по направлению врача!»

Также, как сообщалось, на пунктах пропуска через границу для анализа отбирается материал у тех, кто прибыл из КНР, Ирана, Италии и Южной Кореи (именно эти страны сейчас считаются неблагополучными по ситуации с коронавирусом). При возвращении из этих стран на пунктах пропуска гражданам предлагают специальную анкету.