Почему Болгарии удалось то, что не вышло у Лукашенко 1 3.03.2020, 16:51

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София выторговала у «Газпрома» скидку в 40%.

Болгария договорилась о 40% снижении цены на импортируемый природный газ в рамках долгосрочного контракта с Россией, передает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Бойко Борисова, пишет tut.by.

Чиновник определил это событие как «символичный подарок» к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг., которая отмечается 3 марта, отмечает ТАСС.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль, которую сыграла Европейская комиссия во время переговоров.

Цены на газ снижены задним числом, начиная с 5 августа 2019 года. Договоренность была достигнута после того, как «Газпром» согласился привязать цену к таким бенчмаркам, как котировки на западноевропейских газовых хабах.

Болгария импортирует из России 2,9 миллиарда кубометров газа в год по долгосрочному контракту, действующему до 2022 года. При этом страна активно работает над диверсификацией поставок, рассчитывая уже в 2020 году заменить около половины российского газа азербайджанским, небольшие объемы сжиженного газа страна намерена закупать в США или Катаре.

Напомним, Беларуси так и не удалось добиться от России скидки на природный газ в нынешнем году — она осталась на уровне 127 долларов за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что в прошлом году Минск имел механизм компенсации такой высокой цены в виде «перетаможки» 6 млн тонн нефти с зачислением этих пошлин в белорусский бюджет.

Лукашенко отмечал, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за 1 тыс. куб. м.

— Что касается природного газа, то сегодня в Европе газ меньше 110 долларов. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену, — заявлял глава государства. — Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов — сегодня уже в мире такой цены нет.

Беларусь входит в тройку крупнейших импортеров газа у «Газпрома», закупая 18−20 млрд куб. м в год. В 2020 году эти объемы должны быть ниже в связи с вводом АЭС.