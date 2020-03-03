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Минобороны Турции заявило об уничтожении танков Асада

  • 3.03.2020, 16:57
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Минобороны Турции заявило об уничтожении танков Асада

Армия сирийского диктатора терпит потери не только в воздухе.

Турецкая армия за сутки уничтожила 327 военнослужащих сирийской правительственной армии и военную технику на северо-западе Сирии в ходе операции «Весенний щит». Об этом сообщило турецкое министерство обороны, передает Anadolu.

Так, по данным ведомства, уничтожены шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок, два комплекса ПВО, принадлежавших силам режима Башара Асада.

Минобороны Турции также сообщило о сбитом учебно-боевом самолете L-39 и беспилотнике сирийских ВВС.


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