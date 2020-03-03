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Соцсети сутки смеются над новым памятником в Беларуси

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  • 3.03.2020, 17:07
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Соцсети сутки смеются над новым памятником в Беларуси

Cпасателя cкульптура мало кому напоминает.

В центре Любани (Минская область) установили скульптуру спасателя, вырезанную из пеноблоков. Эту работу по заказу сделал мастер Сергей Крук. За почти сутки новость уже облетела множество соцсетей, блогов и СМИ: в первую очередь потому, что самого спасателя она мало кому напоминает – как журналисты, так и пользователи сети рассмотрели в ней «криппового» Дарта Вейдера, пишет kyky.org. Но есть и другие версии!

Фото: lluban.by

Сами жители Любани в беседе признались, что считают позолоченного спасателя похожим на обезьяну. Пока это самое щадящее высказывание в адрес скульптуры.

Например, на «Пикабу», кроме наиболее популярной теории о сходстве с Вейдером, считают, что скульптор изобразил угрюмое лицо типичного беларуса. Кто-то написал, что монумент вообще делали с Ахмеда. Это такая кукла мертвого террориста-смертника, которую в своих шоу использовал американский кукольник-чревовещатель Джефф Данэм – комик, известный благодаря работе в жанре юмористической импровизации. Вряд ли, конечно, Сергей Крук вдохновлялся именно этим образом – но увиденного, как говорится, уже не развидеть.

Отдельные пользователи «Пикабу» призвали всех всмотреться в лицо девочки – оно выглядит так, будто умудрено жизненным опытом, или как у «приунывшей бабушки». Другие сочли, что спасатель – просто жидкий Терминатор. «Если этот памятник переживет человечество, то раскопавшие его скажут: «Так им и надо было, с таким-то фейсом...» – написал юзер под ником Sexmet11.

Один человек на волне ассоциаций вспомнил про Грампи Кэт, ту самую «Сердитую кошку». Теперь попробуйте об этом забыть:

В твиттере под постом tut.by дискуссия тоже ведется – ее прокомментировал даже МЧС:


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