На украинско-белорусской границе вышла из строя таможенная база данных 1 3.03.2020, 17:17

Сейчас пересечь границу можно только пешком.

На пропускном пункте "Новые Яриловичи", который находится на украинско-белорусской границе в Черниговской области Украины, вышла из строя электронная таможенная база, из-за чего образовалась длинная пробка. Об этом сообщает "Укринформ".

"База данных таможенной службы не работает с часу или с двух часов ночи. Но специалисты уже приехали, ищут причину неисправности. Автомобилей - грузовых, легковых и автобусов собралось очень много - и с нашей стороны, и с белорусского, и между их и нашим постом тоже стоят. Когда базу запустят - пока неизвестно", - рассказала по телефону сотрудница украинского пункта пропуска.

В ведомстве отмечают, что теперь границу можно пересечь только пешком, поскольку работает только база пограничной службы.

Журналистам издания удалось выяснить, что таможенная служба сегодня снова реорганизуется.