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Ученые рассказали, как популярная пряность поможет лучше спать

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  • 3.03.2020, 17:19
Ученые рассказали, как популярная пряность поможет лучше спать

Австралийские эксперты нашли новое лекарство от бессонницы.

Исследователи решили проверить эффективность шафрана — популярной пряности, получаемой из рылец цветков крокусов, в лечении бессонницы. Для тестирования они набрали 63 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 70 лет, которые жаловались на различные нарушения сна. Участников случайным образом разделили на две группы, одна из которых в течение 28 дней принимала экстракт шафрана по 14 миллиграммов два раза в день, а вторая — лишь плацебо, пишет «Популярная механика».

В исследовании применялся двойной слепой контроль, когда ни участники, ни ученые до конца эксперимента не знали, кто относился к какой группе. Каждые семь дней добровольцы проходили опросник для определения Индекса выраженности бессонницы (ISI). В результате выяснилось, что у людей, принимавших шафран, качество сна значительно улучшилось по сравнению с теми, кто пил плацебо. Никакие побочные эффекты от приема экстракта не проявились.

Как именно шафран помогает улучшить качество сна, осталось загадкой. Перед тем, как включать пряность в список рекомендаций при лечении бессонницы, необходимо провести еще одно исследование — с большим числом участником, длительным периодом наблюдения и объективными методами оценки результатов. На сегодняшний день практикуется назначение снотворных, однако они обладают массой противопоказаний и побочных эффектов, а также вызывают привыкание.


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