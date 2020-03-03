В Барановичах сразу четырех человек поместили в инфекционное отделение 3.03.2020, 17:35

Молодые люди вернулись домой из Минска.

Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли контактировать со студентом из Ирана, у которого было выявлено заболевание.

– Чтобы исключить распространение инфекции, их поместили на карантин. У всех четверых взяты анализы на коронавирус, – сообщил Intex-press Анатолий Спиридо, заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники.

Анатолий Спиридо также отметил, что на данный момент случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано.