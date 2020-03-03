закрыть
3 марта 2020, вторник, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Глава МИД Финляндии припомнил Лаврову российскую оккупацию Донбасса

2
  • 3.03.2020, 17:49
  • 2,900
Глава МИД Финляндии припомнил Лаврову российскую оккупацию Донбасса
Пекка Хаависто
Фото: ТАСС

Пекка Хаависто рассказал о своей поездке в Станицу Луганскую.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о тяжелой жизни жителей оккупированных РФ частей Донбасса. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве, передает «Европейская правда».

«Я бы хотел немного сказать с точки зрения простых людей, которые живут там. Я недавно был (в Станице Луганской), я там увидел бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией, и ситуация для простых людей там совсем недобрая», – цитирует издание слова финского дипломата.

Он добавил, что динамику после встречи в «нормандском формате» следует использовать, чтобы найти в конце концов решение для урегулирования ситуации».


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип