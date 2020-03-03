Глава МИД Финляндии припомнил Лаврову российскую оккупацию Донбасса 2 3.03.2020, 17:49

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Пекка Хаависто

Фото: ТАСС

Пекка Хаависто рассказал о своей поездке в Станицу Луганскую.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о тяжелой жизни жителей оккупированных РФ частей Донбасса. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве, передает «Европейская правда».

«Я бы хотел немного сказать с точки зрения простых людей, которые живут там. Я недавно был (в Станице Луганской), я там увидел бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией, и ситуация для простых людей там совсем недобрая», – цитирует издание слова финского дипломата.

Он добавил, что динамику после встречи в «нормандском формате» следует использовать, чтобы найти в конце концов решение для урегулирования ситуации».