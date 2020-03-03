Андрей Войнич: У кого-то из чиновников сдали нервы 3 3.03.2020, 17:52

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Андрей Войнич

Представьте, как они боятся правды.

Видеоблогер Андрей Войнич выступил в поддержку активиста «Европейской Беларуси» Алеся Круткина, которого власти подвергли 45 суткам административного ареста. Свое обращение он выложил на канале в YouTube, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- 26 февраля суд Лепеля втихаря осудил нашего коллегу и товарища Алеся Круткина на 15 суток административного ареста, который он отбывает в Витебске.

Это третьи 15 суток подряд, которые власти дарят видеоблогеру и активисту «Европейской Беларуси» за то, что он говорит правду, борется с сумасшедшим диктатором и имеет свое мнение, которым он делится с белорусами.

Полгода наш друг вгонял в нервную дрожь чиновников, ментов и судей. У кого-то из них просто нервы сдали. Они так перепугались, что изолировали Алеся на полтора месяца. Представьте, как они боятся правды, как их трясет от того, что кто-то рассказывает об их преступлениях, о том как они нас грабят.

Алесь Круткин - герой и настоящий борец за свободу, freedomfighter. Уверен, что тюрьма его не сломила, он будет еще злее и резче. А сейчас давайте все вместе скажем

Свободу Беларуси!

Свободу Круткину!