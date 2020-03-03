Уровень запасов воды в Крыму — вдвое ниже прошлогоднего 8 3.03.2020, 18:09

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В некоторых районах полуострова вода может закончиться к середине июля.

Уровень наполнения водохранилищ в аннексированном Крыму к началу марта из-за редких осадков оказался почти вдвое ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре, который подчиняется российской администрации Крыма, сообщает "Радио Свобода".

На данный момент в основных водохранилищах полуострова накопилось около 100 миллионов кубометров воды – вместо 184 с половиной миллионов на конец февраля 2019 года. Если ситуация с выпадением осадков в Крыму, которая сейчас носит локальный характер, останется прежней, то в некоторых районах полуострова вода может закончиться к середине июля.

В начале февраля сообщалось, что водохранилища Крыма заполнены на 37% и этих запасов должно хватить только до июня. В связи с этим жителям Симферополя с 10 февраля хотели ограничить подачу воды – в частности, полностью отключать её в рабочее время и по ночам. Однако затем в российской администрации полуострова эту меру отложили, так как начались дожди, но заявив при этом, что в случае ухудшения ситуации с осадками "разработанная схема будет приведена в действие".

В свою очередь постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что украинская сторона не намерена восстанавливать водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу. "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации", – отмечал Кориневич.

До аннексии Крыма в 2014 году около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла.