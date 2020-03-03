Дерипаска хочет получить от Навального один рубль 2 3.03.2020, 18:48

1,201

Олег Дерипаска

Опальный российских олигарх подал в суд на оппозиционера.

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за утверждения оппозиционера, что государство незаконно поддерживает бизнесмена.

Об этом Forbes рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Цель иска — защита деловой репутации, Дерипаска требует опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», озвученную на ютуб-канале Навального.

В качестве моральной компенсации миллиардер требует символическую сумму в один рубль.

Денежная составляющая может иметь место, но Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет, и что рублем пытаются заткнуть его критическую деятельность», поэтому Дерипаска решил требовать символической компенсации, заявил Мельников.

О каком ролике Навального идет речь, адвокат не уточнил, Forbes указывает на запись «Навальный Live» от 1 декабря 2019-го, где оппозиционер говорит: «Бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то государственную помощь, ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать».

Об иске со стороны Дерипаски 3 марта сообщил и сам Навальный, причина иска не называлась.