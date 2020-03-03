Ученые нашли связь между стоимостью авто и отношением к пешеходам 1 3.03.2020, 19:02

иллюстрационное Фото

Ученые провели эксперимент на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса.

Владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила дорожного движения, следует из исследования ученых из Невадского университета в Лас-Вегасе, опубликованного в Journal of Transport & Health, передает РБК.

Ученые решили выяснить, как будет отличаться поведение водителя в зависимости от пола или цвета кожи пешехода, а также от стоимости автомобиля. Эксперимент они провели на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса — по ним проходили белая и чернокожая женщины и белый и чернокожий мужчины. В итоге уступили дорогу пешеходам лишь 28% водителей — выяснилось, что чаще всего они пропускали женщин и белых.

Также ученые обнаружили прямую зависимость между стоимостью машины и вероятностью, с которой водитель уступит пешеходу. Оказалось, что с каждой тысячей долларов она уменьшается на 3%.