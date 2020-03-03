закрыть
3 марта 2020, вторник, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые нашли связь между стоимостью авто и отношением к пешеходам

1
  • 3.03.2020, 19:02
Ученые нашли связь между стоимостью авто и отношением к пешеходам
иллюстрационное Фото

Ученые провели эксперимент на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса.

Владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила дорожного движения, следует из исследования ученых из Невадского университета в Лас-Вегасе, опубликованного в Journal of Transport & Health, передает РБК.

Ученые решили выяснить, как будет отличаться поведение водителя в зависимости от пола или цвета кожи пешехода, а также от стоимости автомобиля. Эксперимент они провели на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса — по ним проходили белая и чернокожая женщины и белый и чернокожий мужчины. В итоге уступили дорогу пешеходам лишь 28% водителей — выяснилось, что чаще всего они пропускали женщин и белых.

Также ученые обнаружили прямую зависимость между стоимостью машины и вероятностью, с которой водитель уступит пешеходу. Оказалось, что с каждой тысячей долларов она уменьшается на 3%.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип