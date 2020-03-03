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ФРС США экстренно снизила процентную ставку впервые с 2008 года

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  • 3.03.2020, 19:04
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ФРС США экстренно снизила процентную ставку впервые с 2008 года

Решение ФРС стало внеплановым.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5-1,75%), следует из сообщения ФРС. Решение ФРС стало внеплановым — заседание должно было пройти только 17-18 марта, передает РБК.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы регулятор снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Из-за коронавируса оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году, предупреждала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозу, из-за снижения спроса в странах ОЭСР замедлится рост цен, а центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году.


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