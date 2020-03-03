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Россельхознадзор не пропустил 20 тонн говядины из Беларуси

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  • 3.03.2020, 19:16
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Россельхознадзор не пропустил 20 тонн говядины из Беларуси
иллюстрационное Фото с сайта glavlist.ru

Мясо было возвращено на территорию нашей страны.

Управление Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям не пропустило из Беларуси 19,8 тонны замороженной говядины в четвертинах, передает euroradio.fm.

Фуру, которая перевозила мясо, остановили в пункте "Красный Камень" Брянской области. Согласно документам, товар был произведен Мстиславским районным потребительским обществом. Отправителем продукции значилось ООО "Силициум" из Осипович, а везли ее в Казахстан.

Но российские инспекторы обратили внимание на следы зачистки, нечитаемые отпечатки ветеринарных клейм и неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние. При этом груз сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным Могилевской городской ветстанцией.

Мясо было возвращено на территорию Беларуси.


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