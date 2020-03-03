Польша еще снизит зависимость от российского газа 3.03.2020, 19:23

иллюстрационное Фото

В Польше построят новый отрезок газопровода Baltic Pipe.

Любуский воевода выдал разрешение на строительство газопровода Голенюв-Львувек. Этот газопровод строится в рамках проекта «Балтийская труба» (Baltic Pipe), который позволит увеличить независимость Польши от российских энергоресурсов путем поставок газа из Норвегии. Весь маршрут планируется запустить в 2022 году, передает «Радио Польша».

Маршрут газопровода Baltic Pipe.

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Проект «Балтийская труба» совместно финансируется Европейским союзом и Польшей в рамках программы Connecting Europe Facility и был признан Европейской комиссией как «Проект общественной важности».

Газопровод на отрезке Голенюв-Львувек протяженностью 191 км будет проходить вдоль существующего газопровода Щецин-Львувек. Труба пересекает три воеводства: Западно-Поморское, Любуское и Великопольское. Проектируемый газопровод будет сооружен в два этапа. Таким образом, появится возможность получения большего количества газа из морского газопровода «Балтийская труба» и терминала СПГ в Свиноуйсьце. Строительство новой транспортной инфраструктуры также повлияет на развитие рынка газа и его конкурентоспособность.