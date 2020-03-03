Армия Нидерландов готовилась секретно попасть в Украину сразу после крушения MH17 3 3.03.2020, 19:49

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Минобороны Нидерландов впервые подтвердило слухи об этой миссии.

Сразу после того, как рейс MH17 был сбит на востоке Украины, у Вооруженных сил Нидерландов были конкретные планы проникнуть на территорию страны и окружить зону бедствия - для защиты улик и останков, сообщает нидерландская газета De Telegraaf (перевод - zn.ua) после интервью с командующим Сухопутными войсками Мартином Вийненом.

По сообщению газеты, министерство обороны впервые подтверждает слухи об этой миссии.

Министерство обороны Нидерландов было задействовано вскоре после катастрофы. Район, где был сбит рейс Малайзийских авиалиний, находился в руках вооруженных боевиков, и в оборонном ведомстве беспокоились, что доказательства и останки будут уничтожены.

Тысяча солдат из Нидерландской Аэромобильной Бригады были в резерве, чтобы отправиться в Украину и обезопасить зону крушения самолета.

Военным сказали, что они могут попасть на территорию "только с тем, что умещается в их рюкзаках". План состоял в том, чтобы они заняли позицию вокруг зоны крушения и удерживали ее в течение нескольких дней, чтобы спасатели и судебные следователи могли выполнять свою работу. Столько солдат из Австралии тоже были готовы, сообщает газета.

Несмотря на то, что это были летние каникулы, Минобороны не составило труда собрать тысячу солдат, сообщает газета.

Пока Министерство обороны Нидерландов все еще готовилось к миссии, политические деятели в Гааге решили отменить ее, поскольку боевики "ДНР" пошли на сотрудничество. После переговоров боевики разрешили вывезти останки жертв на территорию, которую контролирует правительство Украины.