Белорусы массово отказываются от заграничных туров 3.03.2020, 20:01

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Отменяют бронь на август.

“В последние дни туристы отказываются от поездок. Этот отказ уже можно назвать массовым. В первую очередь это касается Италии, но в том числе люди начинают задумываться, стоит ли вообще ехать в другие регионы.

Вы же сами знаете, что и в странах Европы, и в СНГ выявляются случаи [заражения коронавирусом], я уже не говорю про Азию. Все эти сообщения вызывают определённое опасение, поэтому люди и отказываются”, — рассказывает euroradio.fm Александр Копанев, директор “Республиканского союза туристических организаций”.

Белорусы массово отказываются от забронированных заграничных путевок. Это глобальная тенденция последних дней: количество поездок резко сокращается во всём мире. Эксперты и туроператоры связывают это с сообщениями о вспышках китайского коронавируса.

Оценить масштаб отказов даже в примерных цифрах Александр Копанев не берётся. Кое-какие сведения можно узнать у компании Aviasales: “За последний месяц спрос на авиабилеты у белорусов снизился на 16%. Спрос на авиабилеты в Беларусь из других стран также снизился на 4%. Безусловно, максимальное снижение интереса аналитики зафиксировали к Китаю, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов в два раза, а количество купленных авиабилетов — в 2,5 раза”.

Сервис также сообщает, что за последнюю неделю на 41% снизился спрос на билеты из Беларуси в Италию, а в списке популярных направлений Апеннинский полуостров опустился на 10 строк.

“Отказы идут: отказываются и группы, и индивидуальные туристы, — продолжает Александр Копанев. — Доходит до того, что люди отказываются от поездок, которые забронированы на август, когда, по мнению Всемирной организации охраны здоровья, ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться и сойти на нет”.

Когда такое наблюдалось в последний раз? Из ответа Александра Копанева следует, что за всю историю турагентств в Беларуси это самый массовый случай отказа от путевок.

“Когда мы обсуждали эту ситуацию с руководителями туристических организаций, то пришли к выводу, что даже в эпидемию птичьего гриппа [2005-й год. — Еврорадио], которая была более опасной и унесла больше жизней, такого массового отказа от поездок не наблюдалось”.

В самих турагентствах рассказывать о массовом отказе клиентов от поездок и, соответственно, о своих финансовых потерях не спешат. В колл-центрах пяти рандомных минских фирм Еврорадио как по одной методичке сообщили, что всё общение с прессой проходит с руководством. А вот во вторник днём во всех этих пяти агентствах руководителей не оказалось на рабочих местах.