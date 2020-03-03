БГК, вновь разгромив «Пекин», вышел в 1/4 финала SEHA-лиги 3.03.2020, 20:08

Фото: meshkovbrest.by

Белорусские гандболисты победили китайцев со счетом 41:23.

БГК имени Мешкова в повторном матче 1/8 финала SEHA-лиги вновь разгромил "Пекин". Встреча прошла в брестском Дворце спорта "Виктория", передает pressball.by.

БГК имени МЕШКОВА — ПЕКИН — 41:23 (20:11)

БГК: Мацкевич (8/14, 57%), Усик (13/30, 43%); Будейко (3), Канкараш, Шкуринский (4), Обрадович (4), Аккамбре (2), Шумак, Баранов (9), Разгор (2), Обранович (1), Сельвесюк (3), Джукич (6), Вайлупов (2), Малус, Томашук (5).

Первая игра — 46:26.

В 1/4 финала БГК сыграет с украинским "Мотором". Матчи пройдут 7 (дома) и 14 (в гостях) марта.