Лукашенко в четыре раза увеличил акцизы на автомобильное топливо 23 3.03.2020, 20:31

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иллюстрационное Фото: РИА Новости

Давальческую переработку нефти решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо.

Лукашенко подписал указ №84 «Об акцизах на автомобильное топливо», сообщает БелТА.

Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.

Указом с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.