закрыть
3 марта 2020, вторник, 22:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко в четыре раза увеличил акцизы на автомобильное топливо

23
  • 3.03.2020, 20:31
  • 10,520
Лукашенко в четыре раза увеличил акцизы на автомобильное топливо
иллюстрационное Фото: РИА Новости

Давальческую переработку нефти решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо.

Лукашенко подписал указ №84 «Об акцизах на автомобильное топливо», сообщает БелТА.

Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.

Указом с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип