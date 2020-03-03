Лукашенко в четыре раза увеличил акцизы на автомобильное топливо

Лукашенко в четыре раза увеличил акцизы на автомобильное топливо23
- 3.03.2020, 20:31
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Давальческую переработку нефти решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо.
Лукашенко подписал указ №84 «Об акцизах на автомобильное топливо», сообщает БелТА.
Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме.
Указом с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.