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В Беларуси подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом

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  • 3.03.2020, 20:35
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В Беларуси подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
иллюстрационное Фото

Пациент находится под медицинским наблюдением.

В Беларуси лабораторно подтвержден 4 случай наличия коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, находящихся под медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

— Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса, — сообщает Минздрав.

Таким образом в стране подтверждено 4 случая инфицирования. Однако число инфицированных может увеличиться, так как еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты.

— Проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ, — сообщает Минздрав и обещает дополнительно сообщить об окончательных результатах.

Контакты 1-го уровня — тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Таких людей изолируют и они проходят лабораторное обследование по месту изоляции.

Контакты 2-го уровня — контакт был не длительный или не близкий и вероятность заражения крайне низкая. Такие люди находятся под медицинским наблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

По словам специалистов, все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая и тех, у кого был подтвержден коронавирус.

— Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них, — подчеркивают в Минздраве

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.

За время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.


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