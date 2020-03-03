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Трамп выступил за еще большее снижение ставки ФРС США

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  • 3.03.2020, 21:10
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Трамп выступил за еще большее снижение ставки ФРС США
Дональд Трамп

Сегодня ФРС США экстренно снизила процентную ставку впервые с 2008 года.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, должна продолжать снижать базовую процентную ставку. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter, передает РБК.

«ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам», — написал Трамп. По его словам, «игра идет не на равных условиях», что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.

Ранее ФРС США понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%). Такое внеплановое решение было принято в связи с распространением нового вида коронавируса, которое создает дополнительные риски для экономической активности. Это первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.


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