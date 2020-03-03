Беларусь узнала соперников по футбольной Лиге наций 3.03.2020, 21:22

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иллюстрационное Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Жеребьевка прошла в Амстердаме.

3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций 2020/2021.

55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19, передает «Трибуна».

Сборная Беларуси находилась во второй корзине Лиги С. Наша команда получила в соперники

Лига C:

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига A:

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B:

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига D:

Группа 1: Фарерские острова, Латвия, Андорра, Мальта

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Сборные в группе сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.

Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го.

Встречи финальной стадии состоятся 2, 3 и 6 июня 2021 года.