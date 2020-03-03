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Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку

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  • 3.03.2020, 21:31
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Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщил Окружной административный суд Киева.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретить включать вопрос о его отставке в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Об этом вечером 3 марта сообщила пресс-служба суда, передает gordonua.com.

В заявлении Гончарука о мерах по обеспечению иска ответчиком назван председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов правительства, а также запретить внесение на голосование ВРУ повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов Кабмина", – сказано в сообщении.

Среди других требований заявителя – запретить спикеру Рады вносить на голосование народных депутатов Украины или с помощью электронной системы вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и членов правительства, а также объявлять результаты голосования по этому вопросу.

Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска, добавили в ОАСК.


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