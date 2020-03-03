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В некоторых больницах приостановили плановую госпитализацию

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  • 3.03.2020, 21:41
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В некоторых больницах приостановили плановую госпитализацию
иллюстрационное Фото

Онкобольных это решение не коснется.

В Минске, как и ранее в Брестской области, временно приостановили плановую госпитализацию в больницы. Это не касается пациентов онкологического профиля. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

В редакцию tut.by обратился минчанин. У него нарушение сердечного ритма, и он планово должен был лечь в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Однако когда сегодня он приехал в клинику, ему объяснили, что в связи с ситуацией с коронавирусом плановые госпитализации отменяются. Мужчине предложили пока обратиться в поликлинику по месту жительства.

— В январе этого года мне делали процедуру по восстановлению сердечного ритма, сейчас нужно было делать повторно, — говорит он.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд подтверждает: с 2 марта во всех клиниках Минска временно приостановили плановые госпитализации. Решение не коснулось только плановых госпитализаций онкологического профиля. Это сделано, чтобы предупредить ухудшение эпидемиологической ситуации из-за сезонного подъема острых респираторных инфекций.

— Экстренные госпитализации никто не отменяет. В каждом отделении есть плановые госпитализации, но их меньшинство, экстренных намного больше. Да, у нас есть отделения, где только плановые госпитализации, например косметические процедуры. Но это все может подождать.

Плановой госпитализацией, например, считается замена суставов. Вопрос с кардиологическими пациентами обещают решать индивидуально.

— Если человек заболеет вирусной инфекцией во время плановой госпитализации, ему все равно не будут делать эту операцию и выпишут домой, — объясняет важность принятой меры Ирина Дрозд.

Ранее сообщалось, что 29 февраля в больницах Брестской области, чтобы не допустить распространения острых респираторных инфекций, также ввели временное ограничение на плановые госпитализации в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

Также по всей стране ограничили посещение больниц родными пациентов.


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